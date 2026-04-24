乃木坂46梅澤美波、膝丈スカートからほっそり美脚輝く「スタイルレベチ」「色白で綺麗」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/24】乃木坂46の梅澤美波が4月22日、自身のInstagramを更新。衣装ショットを公開した。
【写真】27歳乃木坂人気メンバー「スタイルレベチ」膝上スカートからスラリ美脚
梅澤は「ドラマ『失恋カルタ』のエンディング主題歌 ZIPANG OPERAさんの『Rainy Heart』のMVに出演させていただいております」と自身が主人公・夏野千波役で出演しているMBS系ドラマ「失恋カルタ」（毎週火曜MBS 24：59〜／TBS 25：26〜）についてつづり、写真を複数枚投稿。ベージュのジャケットにチェック柄の膝丈スカートを合わせた衣装ショットを披露し、長く美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「色白で綺麗」「膝下真っ直ぐで綺麗すぎる」「スタイルレベチ」「ぬいぐるみに負けない可愛らしさ」「大人っぽさと可愛さが両立してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳乃木坂人気メンバー「スタイルレベチ」膝上スカートからスラリ美脚
◆梅澤美波、膝丈スカートから美脚スラリ
梅澤は「ドラマ『失恋カルタ』のエンディング主題歌 ZIPANG OPERAさんの『Rainy Heart』のMVに出演させていただいております」と自身が主人公・夏野千波役で出演しているMBS系ドラマ「失恋カルタ」（毎週火曜MBS 24：59〜／TBS 25：26〜）についてつづり、写真を複数枚投稿。ベージュのジャケットにチェック柄の膝丈スカートを合わせた衣装ショットを披露し、長く美しい脚を見せている。
◆梅澤美波の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色白で綺麗」「膝下真っ直ぐで綺麗すぎる」「スタイルレベチ」「ぬいぐるみに負けない可愛らしさ」「大人っぽさと可愛さが両立してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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