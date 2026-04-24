東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（3月）08:30

結果 1.5%

予想 1.4% 前回 1.3%（前年比)

結果 1.8%

予想 1.7% 前回 1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

国民は「しばらくの間」ガソリン価格の高騰を覚悟しておくべき

ガソリン高騰は「しばらく」続く、イランとの合意急ぐつもりはない

この戦争が株式市場や原油相場に与えた影響は思ったよりも小さい



【日本】

片山財務相

投機的動きには断固として強い措置取れる、大型連休含め米国と連絡取る

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