「ふざけんなよ！」“親友の仇”に黒島結菜がブチギレ！日本刀を手に圧巻の立ち回り＜未解決の女＞

6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。4月23日（木）に放送されたSeason３第2話では、親友が亡くなった未解決事件を追っていた陸奥日名子（黒島結菜）が、ついに犯人と対峙する展開に。

犯人から日本刀を向けられる日名子だったが…。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】理不尽すぎる親友の死の真相が判明

◆「弘美を返して！」

日名子の親友・水原弘美（影山優佳）が亡くなった“3年前の未解決事件”と、新たに発生した投資コンサルタントの連続殺人事件の繋がりが明かされていった第1話。

続く第2話では、弘美の謎の転落死事件の真相がついに判明。

その犯人は、かつて娘を投資コンサルタントの男たちによって死に追いやられた内田晋介（鶴見辰吾）だった。

追い詰められた晋介は、まだ復讐は終わっていないからと、日名子を人質に取り日本刀を突き付ける。

そこから事件の真相が回想される――。

晋介は当時、娘の舞（高崎かなみ）を死に追いやった投資コンサルタントたちを調べるべく、カメラを持ってオフィスビルを見張っていた。しかしその様子を弘美に見られ、不審がられてしまう。

そして晋介が盗撮をしていると疑った弘美は、彼と揉み合いになり、カメラを奪おうとして階段から転落してしまったのだ。

場面が再び現在に戻ると、晋介は「殺すつもりはなかった。ただ邪魔だったんだ。私が舞のため必死になってるのに、なのにあの女が正義感ぶって邪魔するから」と逆ギレ。

すると、日名子は晋介から日本刀を奪い取り、「ふざけんなよ！」と怒りを爆発させる。

「あなたがやっていたことは、ただの自己満足です！」と力強く言い放つ日名子だったが、「弘美を返して」「ヒロは強くて…頼もしくて…私の…私の大切な…」と段々と涙をあふれさせ、見ていて胸が痛くなるシーンとなった。