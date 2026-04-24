「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２時現在で、フライトソリューションズ<3753.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



２３日の取引終了後に、集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の３７億円から２９億３０００万円（前の期比４．３％減）へ、営業損益が５０００万円の黒字から２億６０００万円の赤字（前の期２億９８００万円の赤字）へ、最終損益が１０００万円の黒字から２億９０００万円の赤字（同３億８２００万円の赤字）へ下振れて着地したようだと発表した。決済ソリューション事業で、前期から期ずれしていた大口案件のうち一部数量について、納品直前にエンドユーザーと販売代理店の間の商流が変更されることになった影響で発注手続きが遅れ、納期が２７年３月期にずれ込んだことが要因としている。



これを受けて、この日の同社株は大幅続落しており、これが売り予想数の上昇につながっているもよう。ただ、直近では値ごろ感から順調な戻り歩調となっていただけに、買い予想数上昇でも引き続き３位となっている。



出所：MINKABU PRESS