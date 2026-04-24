ホテル日航成田は、茨城県潮来市、千葉県香取市・佐倉市の3市と連携し、「あやめまつり応援フェア デジタルスタンプラリー」を4月25日（土）から6月30日（火）まで開催する。参加は無料。

本格的なあやめのシーズンを迎える5月・6月に合わせ、対象施設の周遊促進を目的に実施されるイベント。「水郷潮来あやめ園」や「水郷佐原あやめパーク」など、花や歴史ある風景の撮影が楽しめる観光スポットが多数対象となっており、スタンプラリーに参加しつつ各地での撮影を満喫できる。

スタンプは、対象となる観光スポットへの来訪（スマートフォンのGPS機能を利用）や、指定の飲食店・ホテル日航成田での二次元バーコード読み込みで獲得可能。全26個のスタンプが用意されている。

集めたスタンプの数（3個～26個）に応じて応募でき、抽選で各市の特産品、施設利用券、ホテル日航成田のレストラン利用券や宿泊券などの賞品が当たるという。

【潮来市】水郷潮来あやめ園

【香取市】水郷佐原あやめパーク

【佐倉市】サムライの古径 ひよどり坂

ホテル日航成田

イベント名

あやめまつり応援フェア デジタルスタンプラリー

開催期間

2026年4月25日（土）～6月30日（火）

参加費

無料

対象となる観光スポット（例）

賞品（例）

茨城県潮来市：水郷潮来あやめ園、長勝寺など 千葉県香取市：水郷佐原あやめパーク、香取神宮など 千葉県佐倉市：サムライの古径 ひよどり坂、佐倉武家屋敷など3個：潮来市産のコシヒカリ2kgなど 10個：「むぎとろ 寿るがや」ペアお食事券など 26個（コンプリート賞）：ホテル日航成田 ロイヤルスイートツイン ご朝食付き宿泊ペアご招待券