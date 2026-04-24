現役弁護士芸人・こたけ正義感、妻は「スーパーエリート」 大手法律事務所経て…グーグル本社でも勤務
現役弁護士芸人・こたけ正義感（39）が24日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。妻の経歴について語った。
【写真】口元が似てる!？…息子とグーグルを訪れたことを報告したこたけ正義感
この日番組では「売れっ子ピン芸人が苦労話＆芸人界へのクレーム！本音ぶっちゃけSP」と題した企画が展開され、こたけは、お見送り芸人しんいち、CRAZY COCOとともにゲスト出演した。
お笑い芸人でありながら、東京弁護士会に所属する現役弁護士。まさに“二刀流”で活躍するこたけだが、「もともとお笑い芸人になりたかった」という。ただ当時はお笑いの道で活動する自信が持てず「あきらめて弁護士の道に行くか」と決心したことを明かし、スタジオメンバーを驚かせた。
そんなこたけの背中を押したのは、現在の妻だったといい、交際していた頃に「そんなに好きなんだったら1回やってみれば」と声を掛けられ、すぐにお笑いの養成所に申し込んだという。
またこたけは弁護士という妻を「スーパーエリートで」と絶賛。「東大からストレートで受かって、大手の法律事務所で働いて、グーグルの本社に行ってとか…」と華々しい経歴を送っていることを明かした。
こたけは、1986年5月12日生まれ、京都府出身。法律や法廷、弁護士業を絡めたネタや漫談を得意とし、2024年ABCお笑いグランプリ、25年R-1グランプリ、25年ワタナベお笑いグランプリで準決勝まで勝ち残るなどのキャリアを持つ実力派ピン芸人。22年3月からはYouTubeチャンネル「こたけ正義感のギルティーチャンネル」でも活動、登録者数は30万人を超える。24年12月に開催された単独ライブ『弁論』は、その後YouTubeにて無料公開され大きな話題に。「袴田事件」を題材にした60分間の漫談は圧巻の話術と構成でSNSでは称賛の声があがり、多くの人の心をつかんだ。
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この日番組では「売れっ子ピン芸人が苦労話＆芸人界へのクレーム！本音ぶっちゃけSP」と題した企画が展開され、こたけは、お見送り芸人しんいち、CRAZY COCOとともにゲスト出演した。
お笑い芸人でありながら、東京弁護士会に所属する現役弁護士。まさに“二刀流”で活躍するこたけだが、「もともとお笑い芸人になりたかった」という。ただ当時はお笑いの道で活動する自信が持てず「あきらめて弁護士の道に行くか」と決心したことを明かし、スタジオメンバーを驚かせた。
またこたけは弁護士という妻を「スーパーエリートで」と絶賛。「東大からストレートで受かって、大手の法律事務所で働いて、グーグルの本社に行ってとか…」と華々しい経歴を送っていることを明かした。
こたけは、1986年5月12日生まれ、京都府出身。法律や法廷、弁護士業を絡めたネタや漫談を得意とし、2024年ABCお笑いグランプリ、25年R-1グランプリ、25年ワタナベお笑いグランプリで準決勝まで勝ち残るなどのキャリアを持つ実力派ピン芸人。22年3月からはYouTubeチャンネル「こたけ正義感のギルティーチャンネル」でも活動、登録者数は30万人を超える。24年12月に開催された単独ライブ『弁論』は、その後YouTubeにて無料公開され大きな話題に。「袴田事件」を題材にした60分間の漫談は圧巻の話術と構成でSNSでは称賛の声があがり、多くの人の心をつかんだ。