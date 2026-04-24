作家の志茂田景樹さんが23日、自身の公式X（旧Twitter）に新しいヘアースタイルを投稿しました。

【写真を見る】【 志茂田景樹 】色とりどりニューヘア披露で気持ちも一新「さあ前へ歩もう」 フォロワー称賛「どの角度から見ても色んな色！」

志茂田さんは「親しいヘアデザイナーの方からカットとヘアマニキュアをやってもらいました。」カラフルなヘアスタイル写真を投稿しました。





新しいスタイリングに志茂田さんは「見事に白髪が活かされています。」とキレイに染め分けられたニュースタイリングに満足した様子でつづっています。





そして新しい髪型に気持ちも一新した様子で「さあ前へ歩もう。」と締めくくっています。





これまでも原色を好み、奇抜で個性的なファッションスタイルを披露してきた志茂田さん。



この投稿に「白とのコントラストがすてきです！ なんか配色が絢香のにじいろみたいです」「私も髪が真っ白になったら、好きな色に染めようと思いまーす」「志茂田景樹さんといえば、このド派手な髪ですよね」「自分らしさを失わない！素敵です！」「どの角度から見ても色んな色！」などの声が寄せられています。



志茂田さんは2017年、関節リウマチを発症、現在要介護5ながら車いすも利用しています。講演と、1999年に結成した「よい子に読み聞かせ隊」の活動は休止中ながらも、小説・エッセイ・童話・自己啓発書等の創作活動に専念しています。



【担当：芸能情報ステーション】