ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】南海高野線の橋本～極楽橋が運転再開 線路点検の影響… 【速報】南海高野線の橋本～極楽橋が運転再開 線路点検の影響で一時運転見合わせ 【速報】南海高野線の橋本～極楽橋が運転再開 線路点検の影響で一時運転見合わせ 2026年4月24日 14時31分 MBSニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 南海電鉄によると、九度山駅と高野下駅の間で発生した線路点検の影響で、24日午後2時ごろから高野線の橋本～極楽橋で運転を見合せていましたが、午後2時35分に運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【万博・海外館未払い問題編】2次下請けの破産で『工事費約2800万円』未回収…3次下請け「この国は何も信用できない」債権買い取る”救済法案”は衆院解散で廃案【開幕から1年】 【パパママ要注意】４月から自転車にも「青切符」導入 歩道を走ると反則金！？でも車道は怖いしどうすれば…何がどうダメなのか、警察に聞いてみた 【大繁殖】人口300人の島に300頭のイノシシ もともとは生息していなかったのになぜ？「泳いで来た」か…島民・行政で対策も数減らず 兵庫の離島で一体何が