きょう24日（金）は東北や日本海側を中心に晴れて空気が乾燥するでしょう。また、全国的に北や東寄りの風が強まる見通しです。岩手県大槌町では山林火災が発生しています。空気が乾燥していると火が出やすいですし、風が強いと火が回りやすくなります。各地とも火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。

【写真で見る】最大12連休！ゴールデンウイークの天気は？

乾燥＋強風は火災リスク大

きょう24日（金）午後は九州北部から北陸、関東甲信、東北を中心に晴れる見込みです。黄砂や花粉は少なく、洗濯日和でしょう。風は強めに吹きますので、洗濯物は飛ばされないようお気をつけください。沖縄、九州南部から東海付近、そして北海道ではにわか雨がありそうです。

北風や東風が涼しい体感に

きょう24日（金）の最高気温は、西日本や東日本で前日より高く20℃前後でしょう。ただ、北風や東風が強めに吹きますので、数字より体感は涼しく感じられるかもしれません。北日本は前日より低く、札幌は10℃でヒンヤリと感じられるでしょう。

【きょう24日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 :10℃ 釧路:12℃

青森 :14℃ 盛岡:19℃

仙台 :17℃ 新潟:16℃

長野 :19℃ 金沢:19℃

名古屋:21℃ 東京:19℃

大阪 :21℃ 岡山:21℃

広島 :23℃ 松江:17℃

高知 :20℃ 福岡:21℃

鹿児島:21℃ 那覇:24℃

最大12連休・ゴールデンウイークの天気は

間もなく、最大12連休のゴールデンウイークという方が多いかもしれません。西日本や東日本には、たびたび低気圧や前線がやや発達しながら近づく見通しです。そのため天気は短い周期で変わり、雨の降る日は雨足や風が強まるおそれがあります。

あす25日（土）は晴れて過ごしやすい陽気ですが、あさって26日（日）は西から天気が下り坂となります。27日（月）にかけて、西日本や東日本の太平洋側では激しく降るおそれがあります。

なお、山林火災が発生している岩手県大槌町までは雨雲は届きにくいでしょう。大槌町付近で次に雨が降るのは、29日（水）ごろの見通しです。