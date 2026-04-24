◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権第1日（2026年4月23日 米テキサス州 メモリアルパークGC＝6811ヤード、パー72）

史上2人目の連覇をねらう前回大会覇者の西郷真央（24＝島津製作所）は4バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの1オーバー73で回り、59位とやや出遅れた。トップとは8打差。

前半は不運な形でスコアを落とした。開幕前に振った雨の影響が残り、フェアウエーに落ちた球に泥がつくことが多かった。泥がついた球をコンロールするのは至難の業だ。

インから出て10番はバーディーで終えたものの12番でダブルボギーを叩くと、その後3ボギー。前半は40を費やし「フェアウエー行った方が難しいぐらい泥がつく。10ヤードぐらい影響されたりして計算が難しかった」と頭を抱えた。

それでも後半の1番から3連続バーディーで巻き返し「最初3つ取って、それから取れなかったけど、悪いプレーではなかった」とうなずいた。

メジャーに昇格した1983年以降、連覇を達成しているのは01年と02年のアニカ・ソレンスタムだけ。西郷はメジャー10勝のレジェンド以来2人目の快挙を目指す。

初日は同組のネリー・コルダ（米国）が7アンダー65で単独トップに立った。8打差を追い掛ける24歳は「ネリーがすごくいいプレーしていたので、ついていけるように頑張りたい」と誓った。