敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。5打数無安打だったが、チームは3-0で勝利した。前日には投打二刀流で出場し6回91球を投げて5安打無失点、7奪三振と快投。ラスト1球の直後に映った光景がファンを感激させている。

0-0の6回2死二、三塁のピンチ。鋭い視線をスミス捕手に向けると、87.8マイル（約141キロ）のスイーパーでシュミットを空振り三振。渾身のガッツポーズで、雄叫びをあげた。敵地は騒然。この瞬間、相棒のスミスも力強くガッツポーズしていた。

球団公式Xなどで公開された実際の映像。ネット上の日本ファンからは「大谷さんだけじゃなくスミスもガッツポーズしてたの今気付いた」「スミスと2人でガッツポーズしてるのかっこよすぎ」「スミス捕手のガッツポーズも最高!!」「意外とスミスって要所要所でガッツポーズしてますよね」「何度も繰り返し見ています」「大谷さんはもちろんだけど、スミスのガッツポーズもかっこいい」などの声が上がった。

大谷は開幕から4試合に登板。24回を投げて失点はわずか2（自責点1）という驚異の投球が続く。この試合で規定投球回数に達すると、防御率はリーグ唯一の0点台で、トップに浮上。WHIP（0.75）でもカブス・今永昇太投手に次ぐリーグ2位の数字を残している。



（THE ANSWER編集部）