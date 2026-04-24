予防接種のために病院へ連れてこられたわんこ。すると、他の犬の悲鳴が聞こえてきて……。この世の終わりのような絶望顔がTikTokに公開されると、「こんなわかりやすく不安になるんですね」「すごいプルプルw」「でもごめん！大爆笑してしまったw」などの声が寄せられ、大きな話題になりました！

【動画：注射のため動物病院に来た犬→『他の犬の悲鳴』が聞こえてくると…この世の終わりのような『絶望顔』】

病院に到着すると…

TikTokアカウント「シーズーのココの成長日記(@shih_tzu_coco.mofumofu)」さまは、シーズーの「ココ」ちゃんの日常を紹介しているアカウントです。

毎年4～6月はわんこたちにとって恐怖のシーズン。そう、「狂犬病予防接種」のシーズンが到来するのです！もちろん、ココちゃんも例外ではありません。この日は注射のために、病院へ行くことに……。

到着すると、「ついた～？」とのんびりと顔を出したココちゃん。しかし、顔を出した途端、あることに気づいたココちゃん。「あれ？ここって……」

次の瞬間--

何やら奥で、先に入ったであろう他のわんこの悲鳴が！これに即座に反応したココちゃん。ここからココちゃんにとって、恐怖の時間が始まりました。

この世の終わりのような絶望顔に！

その後もあたりには他のわんこたちの耳をつんざくような悲鳴や断末魔が響き渡りました。その度に、ココちゃんのブルブル指数が急上昇！

キャリーケースの中に隠れたり、気になって震えながら診察室の中を覗き込もうとしたり。ついには落ち着きなく、キャリーケースの中から脱走しようとする様子も！

飼い主さんの「大丈夫大丈夫」「怖い怖いね」という慰めも耳に入っていないのか、震えが止まらず、恐怖の時間を過ごしたココちゃんなのでした。

お出かけだと思っていたのに…

そんなこの世の終わりのような絶望顔を見せたココちゃん。どうにか無事に予防接種が終わると……

魂が抜けたような表情を見せていたとか！

そんなココちゃんの予防接種に臨む直前の様子は、TikTokでも大反響！「こんなわかりやすく不安になるんですね」「すごいプルプルw」「でもごめん！大爆笑してしまったw」といった声が寄せられ、多くの人がそのかわいそう可愛い様子に目を奪われました！

ココちゃんの普段の様子は、TikTokアカウント「シーズーのココの成長日記(@shih_tzu_coco.mofumofu)」さまでご覧いただけます。気になる方は、覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「シーズーのココの成長日記(@shih_tzu_coco.mofumofu)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。