ロンドンのジャズフュージョンバンド TOAST CLUB（トースト・クラブ）が、新曲「Mean Girl」を本日4月24日に配信リリース。また、あわせてビジュアライザーも公開となった。

（関連：【映像あり】TOAST CLUB、新曲「Mean Girl」ビジュアライザー）

TOAST CLUBは、イギリス発のドラムンベースデュオ piri&tommyのTommy Villiers（Vo/Gt）をフロントに迎えたプロジェクト。彼のダンスミュージックのルーツを、より冒険的でグルーヴ重視のサウンドへと昇華させている。

本作は、7月24日にリリース予定の最新EP『Lift』からの先行シングル。安定感のあるベースライン、推進力のあるシンセ、流れるようなボーカルメロディが印象的な、ファンキーな楽曲となっており、歌詞では“初デート”という身近なテーマが描かれている。

楽曲についてメンバーは「王立グリニッジ天文台ってすごい場所だよね。今何時？（地球の北極と南極を結ぶ経線）子午線はどこ？っていうか“Mean Girl”ってどういう意味？まあ落ち着いて、ちょっと怪しいレタスなだけ。少し踊ろうよ……このファンキーなシャッフルに合わせて、ヴィンセント・ベガとミア・ウォレスばりのステップを見せてあげるよ。」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）