ビーケージャパンホールディングスは、4月24日に、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」を期間限定で発売する。

バーガーキングから、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」が新登場する。4月24日から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」を期間限定で発売する。



「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」

「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」は、まろやかなソフトクリームに、ジューシーなゴールデンパインの果肉を加えたパイナップルソースを合わせ、キャラメリゼしたワッフルにココナッツの香りをまとわせた、香ばしい甘さとザクザクとした食感が楽しいココナッツワッフルをトッピングした期間限定のサンデー。カップの上下にパイナップルソースとココナッツワッフルを入れることで、混ぜておいしいサンデーに仕上げた。パイナップルソースのトロピカルな香りと爽やかな甘さ、ココナッツワッフルの食感が楽しいデザートになっている。

ちょっと特別なデザートを食べたい時や、お気に入りのバーガーと一緒に、混ぜておいしい「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」を賞味してほしい考え。バーガーキングでは、今後も「キングフュージョン」サンデーシリーズを展開していく。

［小売価格］490円（税込）

［発売日］4月24日（金）

バーガーキング＝https://www.burgerking.co.jp