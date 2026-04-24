“パンチくん”の記念乗車券発売へ 北総鉄道、コラボイベントも実施 複数の写真を配置
北総鉄道は24日、千葉県市川市と連携したコラボイベントとなる「市川市動植物園×北総鉄道 コラボまつり」を5月17日に市川市動植物園で開催すると発表した。イベントの開催を記念して、母親代わりのぬいぐるみを持ち歩くニホンザルの「パンチ」の写真をあしらった「#がんばれパンチ 応援乗車券」を29日から発売する。
【写真】奥にも人が！フィーバーが止まらない“パンチくん”のいるサル山
この企画は、2024年3月に同社と市川市が締結した「地域活性化に関する協定」に基づき、沿線地域のさらなる活性化を目的として実施する。市川市動植物園をさらに楽しみ、あわせてその周辺の魅力にも触れてもらいたいという思いから企画された。
当日のイベントでは、大町駅をスタートとした限定グッズ（先着150人）が手に入るスタンプラリーを実施するほか、「北総グッズ」販売コーナーも特設する。大町駅から無料臨時送迎バスも運行する。
市川市動植物園のニホンザル「パンチ」は、母ザルが育児放棄したため飼育員とオランウータンのぬいぐるみが支えとなり成長している。その姿が話題となり、国内外から「応援したい」との声が届いている。
「#がんばれパンチ 応援乗車券」は、頑張るパンチと動植物園への“応援の気持ち”を込めて、イベント開催を記念し発売するもので、イベント当日の北総鉄道グッズコーナーでも販売する。「#がんばれパンチ 応援乗車券」の売上金の一部は、市川市動植物園に寄付される。
乗車券は1部1000円で、3000部を京成高砂駅を除く北総線各駅や、はとマルシェOnline（通信販売サイト）で販売する。
【写真】奥にも人が！フィーバーが止まらない“パンチくん”のいるサル山
この企画は、2024年3月に同社と市川市が締結した「地域活性化に関する協定」に基づき、沿線地域のさらなる活性化を目的として実施する。市川市動植物園をさらに楽しみ、あわせてその周辺の魅力にも触れてもらいたいという思いから企画された。
市川市動植物園のニホンザル「パンチ」は、母ザルが育児放棄したため飼育員とオランウータンのぬいぐるみが支えとなり成長している。その姿が話題となり、国内外から「応援したい」との声が届いている。
「#がんばれパンチ 応援乗車券」は、頑張るパンチと動植物園への“応援の気持ち”を込めて、イベント開催を記念し発売するもので、イベント当日の北総鉄道グッズコーナーでも販売する。「#がんばれパンチ 応援乗車券」の売上金の一部は、市川市動植物園に寄付される。
乗車券は1部1000円で、3000部を京成高砂駅を除く北総線各駅や、はとマルシェOnline（通信販売サイト）で販売する。