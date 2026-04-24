ENHYPEN、新バラエティ『ヴァンパイアとして生き残る』スタート 初回はキムチづくり＆サプライズコンサート
グローバルグループ・ENHYPEN（JUNGWON、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）が23日、グループ公式YouTubeチャンネルおよびグローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を更新し、新たなオリジナルバラエティコンテンツ『ヴァンパイアとして生き残る』（毎週木曜 後9：00）の第1回を公開した。
【写真】クールな表情を見せて…ENHYPENの近影ビジュアル
『ヴァンパイアとして生き残る』は、500年間正体を隠して生きてきたヴァンパイアたちが、生存難易度が極めて高いソウルで人間界に溶け込むための、涙ぐましい適応記を盛り込んだコンテンツ。初回では、JUNGWON、JAKE、SUNGHOONの3人が敬老堂（高齢者施設）を訪れ、おばあさんたちと一緒にキムジャン（冬のキムチ漬け）に挑戦する姿が描かれた。
シックなスーツで決めた3人は、敬老堂に到着するなり「キムジャン用ベスト」を渡され、瞬く間に人間界になじんでいった。自分たちのベスト姿を自慢してお年寄りたちを笑わせたかと思えば、「実は今500歳なんです」と堂々と自己紹介したり、茹で豚（スユク）をねだって甘えてみせたりと、茶目っ気たっぷりの魅力を発揮した。
また、JUNGWON、JAKE、SUNGHOONは、作業で疲れたおばあさんたちを元気づけるためにサプライズコンサートを開催。7th Mini Album『THE SIN : VANISH』のタイトル曲「Knife」で雰囲気を温めると、リクエスト曲であるナム・ジンの「あなたと一緒に」を熱唱。ハチャメチャなダンスまで披露する情熱的なステージで、現場を大いに盛り上げた。
キムジャンを終えた食事の時間には、本当の孫のような親しみやすさで周囲を和ませた。メンバーたちはお年寄り一人ひとりにキムチと茹で豚を取り分けるなど、優しく細やかな気遣いを見せた。さらに、自然な流れで「次のキムジャン」の約束まで取り付けるなど、世代を超えた抜群のコミュニケーション能力でお年寄りたちの心をがっちりとつかんだ。
【写真】クールな表情を見せて…ENHYPENの近影ビジュアル
『ヴァンパイアとして生き残る』は、500年間正体を隠して生きてきたヴァンパイアたちが、生存難易度が極めて高いソウルで人間界に溶け込むための、涙ぐましい適応記を盛り込んだコンテンツ。初回では、JUNGWON、JAKE、SUNGHOONの3人が敬老堂（高齢者施設）を訪れ、おばあさんたちと一緒にキムジャン（冬のキムチ漬け）に挑戦する姿が描かれた。
また、JUNGWON、JAKE、SUNGHOONは、作業で疲れたおばあさんたちを元気づけるためにサプライズコンサートを開催。7th Mini Album『THE SIN : VANISH』のタイトル曲「Knife」で雰囲気を温めると、リクエスト曲であるナム・ジンの「あなたと一緒に」を熱唱。ハチャメチャなダンスまで披露する情熱的なステージで、現場を大いに盛り上げた。
キムジャンを終えた食事の時間には、本当の孫のような親しみやすさで周囲を和ませた。メンバーたちはお年寄り一人ひとりにキムチと茹で豚を取り分けるなど、優しく細やかな気遣いを見せた。さらに、自然な流れで「次のキムジャン」の約束まで取り付けるなど、世代を超えた抜群のコミュニケーション能力でお年寄りたちの心をがっちりとつかんだ。