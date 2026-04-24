ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日までの期間、夏をテーマにした「サマーアフタヌーンティー」を販売する。塩をアクセントに、スイカの味わいを引き立たせた「スイカのマカロン」、透き通る海を表現した爽やかな味わいの「オーシャンヴェリーヌ」、夏の定番“レモンパイ”をケーキにアレンジした「レモンケーキ」など、見た目からも“夏のバカンス”を感じられるティーフーズがティースタンドを彩る。セイボリーには、南アジアでメジャーなスパイス香る「グリーンパパイヤのアチャール」や、ニース風サラダをサンドした「パン・バーニャ」など、バリエーション豊かに夏らしさ溢れる味わいを用意した。とっておきの夏時間を満喫するティータイムをごゆっくり過ごしてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

料金：一人 7590円（税込・サービス料込）

※土日祝は利用時間が3時間

提供店舗：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラス

問合せ：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラスまたはレストランリザベーション課／045−681−1841（代表）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp