ENHYPEN（エンハイプン）でHEESEUNG（ヒスン）の名前で活動したEVAN（エヴァン、24）が、ソロ活動を開始した。22日にソウル市内で開催された、カラーレンズブランドの店舗オープンイベントに出席した。

韓国通信社のニュース1は23日「エヴァンの新たな出発に、早朝から集まったファンでにぎわっていた」と報じた。

先月、ENHYPENを脱退したエヴァンは、約1カ月ぶりに活動を再開。同通信社は「当日、金髪にブリーチした姿で登場し、オールブラックのスーツ姿だった。彼は貴公子のようなビジュアルに、温かなまなざしと優しい笑顔を放ち、雰囲気を盛り上げた」と伝えた。

今後、8月16日に米ロサンゼルスのクリプトアリーナで開催される「KCON LA 2026」にスペシャル・パフォーマーとして招待されており、ステージ上でソロ舞台を披露する予定だ。

先月、ビリフラップは「ヒスンが追求する音楽的指向が明確であることを確認し、これを尊重することに決めた」と述べ、「それに伴いヒスンはエンハイプンから独立し、チームは今後の公式スケジュールから6人体制で活動を続ける予定だ」と明らかにした。

EVANは、20年にENHYPENのメンバーとしてデビュー。先月に「追求する音楽的指向」などを理由に脱退した。今月8日に公式SNSアカウントを開設し、日常や音楽制作の様子などを投稿し、ファンとの交流を始めていた。