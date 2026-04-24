「ファーム西地区・広島−ソフトバンク」（２４日、由宇球場）

ソフトバンクの先発・東浜巨投手は４回１１安打７失点の大乱調だった。

沖縄尚学、亜大時代にバッテリーを組んだ嶺井とのコンビで、初回は２三振を奪って三者凡退に仕留める上々の立ち上がりを見せた

しかしに二回１死から３連打を含む５安打に、味方の失策も絡んで４失点。三回も２死一、二塁から辰見、ラミレスに連続長打を浴びて３点を追加された。

四回も２死一、三塁とした。佐藤啓の鋭い打球を捕球して投ゴロとしたが、険しい表情でマウンドを降りた。

東浜は昨オフに国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して他球団への移籍を目指したが、残留を決断。今季は開幕１軍を逃し、今季は２軍で４試合に登板して３勝１敗、防御率２・７０だった。

徐若熙やスチュワート・ジュニア出場選手登録を抹消されており、昇格へ向けてアピールチャンスだった。ネットでは、「東浜さんどうした…」、「２回以降が別人」、「東浜さんなんでこんなことになったんやろね」などと悔やむ声が相次いだ。