クレイジーケンバンドが24日、公式サイトを更新。メンバーの河合わかば（トロンボーン、65）が休養すると発表した。

「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました」と報告。その上で「これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこととなりました」とした。

予定していた「CKBTMNK SUMMIT」については「河合わかばを除くメンバーにて予定通り開催させていただきます」とした。

河合も公式サイトを通じ「昨年のCKBのアルバム『華麗』のアートワークでは”不良内科医”という設定でしたが”不良患者”に豹変です！ お客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますがしっかりとメンテナンスしてきます」とコメントした。

以下、発表全文。

平素よりクレイジーケンバンドを応援していただき、誠にありがとうございます。

この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました。

これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこととなりました。

『CKBTMNK SUMMIT』公演を直前に控え、楽しみにされていた皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

なお、本公演につきましては、河合わかばを除くメンバーにて予定通り開催させていただきます。

復帰の時期につきましては、体調の回復を待ち、改めてご報告させていただきます。

ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2026年4月24日

ダブルジョイレコーズ有限会社

昨年のCKBのアルバム「華麗」のアートワークでは”不良内科医”という設定でしたが”不良患者”に豹変です！

お客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますがしっかりとメンテナンスしてきます。

河合わかば