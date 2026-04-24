元日テレ岩田絵里奈アナ、金髪＆オン眉ぱっつんにイメチェン「別人かと思った」「個性的」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が4月23日、自身のInstagramを更新。髪型を大胆に変えてイメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元日テレ30歳美人アナ「個性的」金髪＆オン眉ぱっつんで別人級チェンジ
日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜よる7時54分〜）に出演した岩田は、「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました！！」「そしてブリーチもして金髪に」と、番組の企画で新しくしたヘアスタイルを公開。これまでの印象とは大きく異なる、眉上で切り揃えられた前髪と明るい金髪にイメージチェンジした姿を披露した。
また、「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが…笑」と心境を明かしつつ、「楽しかった！！！楽しいのが一番です笑」と締めくくっている。
この投稿は「別人かと思った」「可愛くて似合ってる」「新しい魅力が爆発してる」「イメチェン大成功」「華やかになって素敵」「個性的」といった反響を呼んでいる。
岩田は1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビを入社し、「世界まる見え！テレビ特捜部」（毎週月曜よる7時〜）、「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）、「カズレーザーと学ぶ。」（毎週火曜よる10時〜）、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）などの人気番組を担当し、2026年3月末日をもって日本テレビを退社しフリーとなった。（modelpress編集部）
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◆岩田絵里奈、金髪＆前髪ぱっつん姿を公開
日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜よる7時54分〜）に出演した岩田は、「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました！！」「そしてブリーチもして金髪に」と、番組の企画で新しくしたヘアスタイルを公開。これまでの印象とは大きく異なる、眉上で切り揃えられた前髪と明るい金髪にイメージチェンジした姿を披露した。
◆岩田絵里奈の投稿に反響
この投稿は「別人かと思った」「可愛くて似合ってる」「新しい魅力が爆発してる」「イメチェン大成功」「華やかになって素敵」「個性的」といった反響を呼んでいる。
岩田は1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビを入社し、「世界まる見え！テレビ特捜部」（毎週月曜よる7時〜）、「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）、「カズレーザーと学ぶ。」（毎週火曜よる10時〜）、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）などの人気番組を担当し、2026年3月末日をもって日本テレビを退社しフリーとなった。（modelpress編集部）
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