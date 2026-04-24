LE SSERAFIM、新曲『CELEBRATION』本日（24日）リリース！ダイナミックなパフォーマンスにも注目

LE SSERAFIMの新曲『CELEBRATION』が本日（24日）リリースされた。

LE SSERAFIMは本日（24日）13時、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』の音源とミュージックビデオを公開した。

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2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、デビュー当初に「恐れがないから強い」と信じていた5人のメンバーが、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」という拡張されたメッセージを盛り込んだ作品で、“FEARLESS 2.0”と呼ばれ注目を集めている。

アルバムのリリースに先立ち公開された『CELEBRATION』は、恐怖心を受け入れ、自分自身と向き合う強さを称える楽曲だ。チェウォンとユンジンが楽曲制作に参加し、自らのストーリーをもとに語りかける。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

『CELEBRATION』はアルバム収録曲の中で最初に公開される楽曲であり、LE SSERAFIMの新たな章の幕開けを告げる一曲として大きな関心を集めている。LE SSERAFIMは所属レーベルのSOURCE MUSICを通じて、「この楽曲を初めて聴いたとき、パーティーやコンサート会場で多くの人が一緒になって楽しむ光景が思い浮かび、早く皆さんに聴いていただきたいと思いました」とコメント。

続けて、「ワクワクするエネルギーと私たちのストーリーを盛り込むことで、『CELEBRATION』というテーマにふさわしい楽曲になったと感じています」とし、「私たちの表情や雰囲気からも楽曲のメッセージがしっかり伝わるよう意識してパフォーマンスをお届けするので、ステージではぜひ表情にも注目していただけたらうれしいです。そして、楽曲名の通り、みんなで一体となって楽しんでください」と見どころを語った。

『CELEBRATION』は、力強さと叙情性を併せ持つメロディックテクノ（Melodic Techno）と、疾走感あふれるハードスタイル（Hardstyle）が融合した楽曲で、思わず踊りたくなる軽快なビートと中毒性のあるメロディが特徴だ。楽曲が流れ出す瞬間、空間全体が祭りのように彩られることが期待されている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

ダイナミックなパフォーマンスも見どころで、恐怖を抱えながらも前に進もうとする姿を芸術的な動きで表現した。メンバーは、4月22日に公開されたミュージックビデオのティザー映像で、激しいヘッドバンギングとともに前進するダンスを披露。また、感情表現が重要なパートではモダンダンサーと共演し、没入感を高めている。

なお、『CELEBRATION』が収録された2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日にリリースされる予定だ。今回のアルバムは、2023年にリリースされた1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなる作品で、恐怖を知った5人がそこから経験した変化と成長が盛り込まれている。

LE SSERAFIMは昨年10月にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』でキャリアハイを記録するなど、グローバル音楽市場で圧倒的な存在感を示してきた。今回も前作に続くグローバルヒットへの期待が高まっている。

また、LE SSERAFIMは4月24日16時55分から『Music Bank』で新曲『CELEBRATION』のパフォーマンスを初披露。続いて25日に『Show! Music Core』、26日に『Inkigayo』に出演し、本格的な活動を展開する予定だ。

世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな関心が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。