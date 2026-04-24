江野沢愛美「身長差10センチ」密着夫婦ショット公開「理想」「良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】モデルで女優の江野沢愛美が4月22日、自身のInstagramを更新。夫の北條慶との2ショットを公開した。
【写真】29歳モデル、恋リアで成立した夫と「身長差10センチ」密着夫婦ショット
江野沢は「＃俺の男」と添え、草原で撮影した北條との写真を投稿。爽やかなストライプ柄のシャツを身にまとった江野沢が、北條の肩を抱く仲睦まじい姿が収められている。北條とは「身長差10センチ」と明かし、「ボサボサで盛れてないけどそこがなんか気に入ってる」とつづっている。
この投稿は「こっちまで幸せになる」「お似合いすぎて眼福」「ラブラブな雰囲気が最高」「自然体で素敵」「良すぎ」「理想」と反響を呼んでいる。
江野沢は、2022年7月に「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」で共演した北條との交際を公表。2023年3月に自身のSNSを通じて「この度かねてよりお付き合いさせていただいた北條慶さんと結婚致しました」と報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】29歳モデル、恋リアで成立した夫と「身長差10センチ」密着夫婦ショット
◆江野沢愛美、夫・北條慶との2ショット披露
江野沢は「＃俺の男」と添え、草原で撮影した北條との写真を投稿。爽やかなストライプ柄のシャツを身にまとった江野沢が、北條の肩を抱く仲睦まじい姿が収められている。北條とは「身長差10センチ」と明かし、「ボサボサで盛れてないけどそこがなんか気に入ってる」とつづっている。
◆江野沢愛美の投稿に「お似合いすぎて眼福」と反響
この投稿は「こっちまで幸せになる」「お似合いすぎて眼福」「ラブラブな雰囲気が最高」「自然体で素敵」「良すぎ」「理想」と反響を呼んでいる。
江野沢は、2022年7月に「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」で共演した北條との交際を公表。2023年3月に自身のSNSを通じて「この度かねてよりお付き合いさせていただいた北條慶さんと結婚致しました」と報告していた。（modelpress編集部）
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