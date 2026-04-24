熊田曜子、ミニ丈ボトムスから美脚全開「脚が長くてびっくり」「スタイル最強」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの熊田曜子が4月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのセットアップ姿を公開した。
【写真】43歳美人タレント「セクシー」ミニ丈から美脚輝く
熊田は「可愛くて動きやすくて大好き」とお気に入りのセットアップを着用した写真を投稿。こなれ感のあるオーバーサイズのトップスとショートパンツを合わせたスタイルで、椅子に座りポーズをとる姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立つショットとなっている。
この投稿を受け、ファンからは「スタイル最強」「脚が長くてびっくり」「透明感溢れてる」「ずっとスタイル良い」「可愛くてセクシー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人タレント「セクシー」ミニ丈から美脚輝く
◆熊田曜子、スラリ美脚際立つショーパンセットアップ姿披露
熊田は「可愛くて動きやすくて大好き」とお気に入りのセットアップを着用した写真を投稿。こなれ感のあるオーバーサイズのトップスとショートパンツを合わせたスタイルで、椅子に座りポーズをとる姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立つショットとなっている。
◆熊田曜子の投稿に「脚が長くてびっくり」と反響
この投稿を受け、ファンからは「スタイル最強」「脚が長くてびっくり」「透明感溢れてる」「ずっとスタイル良い」「可愛くてセクシー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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