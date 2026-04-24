ガイアノーツ新製品、「アルカナディア カラーシリーズ第2弾」と「複製界隈」が5月に発売
【アルカナディア カラーシリーズ第2弾】 5月30日 発売予定 価格：330円～ 【複製界隈】 5月30日 発売予定 価格：770円
5月30日 発売予定
5月30日 発売予定
(C) KOTOBUKIYA
ガイアノーツは、プラモデル用塗料「アルカナディア カラーシリーズ第2弾」とホビー用型取り材「複製界隈」を5月30日に発売する。
アルカナディア カラーシリーズ第2弾
5月30日 発売予定
価格： 330円（AD-04 アルカナ ダークブルー）
各440円（AD-05 アルカナ シルバー、AD-06 アルカナ メタリックパープル、AD-07 アルカナ メタリックブルー、AD-08 アルカナ ピンクゴールド）
本商品はコトブキヤのプラモデルシリーズ「アルカナディア」のデコマスの色味を再現したプラモデル塗料第2弾。ラインナップは「AD-04 アルカナ ダークブルー」、「AD-05 アルカナ シルバー」、「AD-06 アルカナ メタリックパープル」、「AD-07 アルカナ メタリックブルー」、「AD-08 アルカナ ピンクゴールド」の5色が登場する。
複製界隈
5月30日 発売予定
価格：770円
本商品はホビー用型取り材で、熱湯で温め、柔らかくなったら練って型取りしやすい形に成形し、型取りしたいモノにしっかりと押し付けて型を取ることができる。
その後、しっかり冷やして固まった後にポリパテやUVレジンなどの素材を入れて固まったらパーツが完成する。
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