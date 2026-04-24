【アルカナディア カラーシリーズ第2弾】 5月30日 発売予定 価格：330円～ 【複製界隈】 5月30日 発売予定 価格：770円

ガイアノーツは、プラモデル用塗料「アルカナディア カラーシリーズ第2弾」とホビー用型取り材「複製界隈」を5月30日に発売する。

アルカナディア カラーシリーズ第2弾

5月30日 発売予定

価格： 330円（AD-04 アルカナ ダークブルー）

各440円（AD-05 アルカナ シルバー、AD-06 アルカナ メタリックパープル、AD-07 アルカナ メタリックブルー、AD-08 アルカナ ピンクゴールド）

本商品はコトブキヤのプラモデルシリーズ「アルカナディア」のデコマスの色味を再現したプラモデル塗料第2弾。ラインナップは「AD-04 アルカナ ダークブルー」、「AD-05 アルカナ シルバー」、「AD-06 アルカナ メタリックパープル」、「AD-07 アルカナ メタリックブルー」、「AD-08 アルカナ ピンクゴールド」の5色が登場する。

複製界隈

5月30日 発売予定

価格：770円

本商品はホビー用型取り材で、熱湯で温め、柔らかくなったら練って型取りしやすい形に成形し、型取りしたいモノにしっかりと押し付けて型を取ることができる。

その後、しっかり冷やして固まった後にポリパテやUVレジンなどの素材を入れて固まったらパーツが完成する。

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