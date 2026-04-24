岡山県警は4月24日、過去5年間に人身事故が多発した県内の交差点を公表しました。交通事故の原因を分析し、今後の効果的な対策に繋げることを目的としています。

【画像を見る】人身事故多発交差点はどこ？

今回の発表は、2021年から令和7年2025年までの5年間のデータを集計したものです。「同一類型の人身事故多発交差点」と「自転車が関係する人身事故多発交差点」の2つの区分で抽出されました。

「出会頭」の人身事故多発交差点は？

同じ種類の事故が多発している交差点として、3カ所が公表されました。

岡山南警察署が管轄する岡山市北区の奥田本町北交差点では、「出合頭」の事故が9件発生しています。

倉敷東警察署管轄の倉敷市にある東富井交差点と、津山警察署管轄の津山市にある椿高下交差点では、それぞれ「右折直進」の事故が6件発生しました。

【事故多発交差点を地図で見る】

自転車が関係する人身事故がもっとも多い交差点は？

自転車が関係する人身事故が多発している交差点としては、7カ所が公表されました。



最も件数が多かったのは岡山西警察署管轄の岡山市北区にある大供交差点で、18件の人身事故が発生しています。

次いで、岡山中央警察署管轄の岡山市北区にある西川橋交差点と、倉敷警察署管轄の倉敷市にある大高交差点が、それぞれ12件でした。

このほか、岡山西警察署管轄の岡山市北区にある大和町交差点で9件、同署管轄の岡北大橋北詰交差点で8件、岡山中央警察署管轄の柳川交差点と陸運口交差点でそれぞれ8件の事故が発生しています。

ハード・ソフト両面で対策を

岡山県警は今後の対策として、道路管理者と協働してハード面の対策を実施するとしています。

あわせて、白バイによる駐留監視や交通安全啓発活動といったソフト対策も強化していく方針です。