＜小学生女子のスマホ＞しっかり者の優等生がクラスメートの悪口を…保護者に携帯チェックを促すべき？
子どもにスマートフォンをもたせる家庭が増えるなか、トラブルの火種もまた、目に見えにくい場所へと移っていくようです。教室ではなく、画面の向こう側で交わされる言葉。ママが知らないところで、関係がこじれていることもあるのかもしれません。ママスタコミュニティに小学4年生の娘をもつママからの投稿がありました。娘の友だちのなかに「ずる賢い」と感じる女の子がいると言います。
『娘の友だちがメールのやりとりで、クラスメートのことを汚い言葉で罵っているらしい。うちの娘のことも言われている可能性がある。その子の母親は「うちの子はしっかり者の優等生」と信じて疑いません』
投稿者さんとそのママはママ友のようです。「どうすれば携帯をチェックするように促せるのか」と悩んでいると言います。さらにその女の子は、勘づかれたらメールを消すと思うとも心配しています。
はっきり伝えるべきという声
コメントでは「率直に伝えるべき」という意見が目立ちました。
『ママ友なのでしょう？ 本人に直接話せばいい』
『「〇〇さん、子どもの携帯チェックしていないの？ 私はしているよ。今はSNSからいじめに発展することもあるって聞くし」と言う』
子どもはイヤなことがあっても親に言えない場合があります。だからこそ、親が確認する必要があるという考えです。また、まわりくどい言い方では伝わらないという声もありました。
『娘の了承を得てスクショを見せればいい』
しかし投稿者さんは「娘の携帯に決定的な証拠があるわけではない」と難しさを感じているようです。
親への期待は禁物？
一方で、ママ友に伝えたところで解決するとは限らないという慎重な意見もありました。
『自分の暴言は消して、相手の言い返しだけ残すこともある』
『ママ友が事実を知っても「たまたまやっただけ」と言うだけかもよ』
「たまたまやってしまった」「本当は良い子」という言葉で済まされる可能性もあるという経験談も寄せられました。親の前では良い子でいるタイプの子どももいます。そのため、ママ友に過度な期待をしないほうがいいという意見も少なくありませんでした。仮にママ友に伝えたとしても、受け止め方はさまざまでしょう。
『あまり期待しないで距離を置いたほうがいい』
親同士の関係までこじれると、さらに複雑になる恐れもあります。
放っておけば自滅する？
放っておけばよいという声も目立ちました。
『そういう子は嫌われて孤立して、そのうち自滅するよ』
『親が知らなくても、先生が知らなくても、そういうことをしていれば、自然に人は周りから離れていくのだから、別に気づかせる必要はない』
さらに、デジタル上のやり取りは証拠が残りやすいという指摘もあります。
『娘さんがお友だちからメールのやり取り画面を撮影させてもらうといいかも』
実際に悪口を言われたお友だちのスマホ画面を撮影できれば、動かぬ証拠になりそうです。いずれ友だちの間でも問題が表面化する可能性があるから、ムリに関わろうとせずに静観しているのもいいのかもしれません。
担任に相談してもいい
より現実的な提案としてあがったのが、担任への相談でした。
『「こういう情報があって、うちの子も他の子からメールで何か言われているそうで」と担任に情報として伝えれば、状況確認してくれるかもしれない』
親同士で直接ぶつかるより、学校を通したほうが冷静に対応できる場合もあります。とくに小学生であれば、学校の関与は重要です。いじめに発展する前に、芽を摘む意味でも早めの共有が望ましいという声もありました。
親として何を守るのか
スマートフォンは便利な道具ですが、子ども同士の世界を複雑にもするのかもしれません。悪口は、書き込む側にも、書かれる側にも影響がでることです。相手の親を動かすことだけが正義ではないのかもしれません。
投稿者さんには「子どもを守りたい」という強い思いがあるはずです。だからこそ冷静に状況を見極め、距離を取る、相談する、見守るなど、複数の選択肢をもつことが大切なのではないでしょうか。デジタル時代の子育ては、親にも判断力が求められます。感情に流されず、しかし見すごさず。子どもにとって最善は何かを軸に、慎重に行動したいものです。