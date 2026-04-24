「脳みそがしゃべりすぎている」 “集中の呼吸”で黙らせた原英莉花の一手
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞前半16番パー5で、原英莉花はフィールド唯一のダブルボギーを喫した。池越えの3打目は残り125ヤードで風はフォロー。PWか50度ウェッジで迷ったすえ、PWを短く持つことを選択した。「ダフりました。あ〜あ、って」。5オン2パットとなった。
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直後の17番でバーディを奪っても、最難関18番で再びダブルボギー。ショートサイドのバンカーから寄せきれず、3パットも重なった。前半は4オーバー。2021年「AIG女子オープン」（全英）以来5年ぶりのメジャーで、重い空気が漂った。「脳みそで自分がめっちゃお話ししているんです」“英莉花節”で切り出す。こうすればいい、いまのはこうだった、あそこにいきたくない、ああなったらどうしよう……。目の前の一打に集中すべきなのに、思考が巡り続けてしまう。「脳みそがしゃべりすぎている」と表現する。昨年、米下部エプソン・ツアーを戦っていたころは、好調だったこともあり、脳みそはおしとやかだった。それが今年、ツアールーキーとして米ツアーを転戦するなかで、思うようにいかない日々が増えていき、ザワザワと“話し出した”。「ミスを重ねて、うるさくなってきました。これがマジで課題。できたときはすごい力を持っていると自分でも思うけれど、逆のパターンもすごく多い。黙ってもらえるようにしたい（笑）」きょうはそれを「呼吸」で払しょくした。「呼吸が乱れているのかな、と。吸って吐くことを意識しました」。後半アウトは3バーディ・ボギーなし。これが原の“集中の呼吸”だろうか。1オーバーまで戻して、59位でフィニッシュ。結果的にカットライン（65位タイまで）圏内で2日目を迎えることができる。「あしたに少しは希望を持てるラウンドで終われた。きょうダメだったところを取り戻していけるように頑張りたい」。まずは1番のティイングエリアで息を整える。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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