金田久美子が放った会心のアイアンショット 周囲からは思わず「プロ、やりすぎです」の声が…
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。今年からスポンサー契約を結んだ企業のコンペに参加。そこでカメラマンが撮影してくれたという「なんかすごかった」動画を投稿した。
【動画】気持ちいいインパクト音！ 金田久美子、会心のアイアンショット
最初は自分の写真がデザインされたのぼり旗と一緒に撮った写真。「マクロナ（マーク&ロナ）のジャケットが可愛くて」と記した通り、ゴルフウェアの上にはお気に入りのジャケットを着用していた。続いて会心のアイアンショットを撮影した動画を公開。金田は「お願いします」と挨拶をすると、そのまま素振りもせずにアドレスに。気持ちいいインパクト音を残すショットを放つと、周囲からは称賛の声。そして「プロ、やりすぎです」との声も漏れていた。文章でごく簡単にこの日のことを紹介すると、「と、ゆう投稿です」とちょっとそっけない言葉も。実は最近は「サブスクだとなんも考えずにババっと載せれるんだけど 普通の投稿では何を載せていいか あまりわからない感じになっている」との悩みを明かしていた。しかし「ただひとつ言えるのは ウェアの色、やっぱり黒が一番好きです」とのこと。この日の金田のゴルフウェアも、背中に大きくロゴの入ったカモフラージュパターンのポロシャツに、両サイドにグリーンのラインが入ったミニスカートと、黒がベースになっていた。投稿を見たファンからは「アイアンの音、最っ高」「カッコいいね！」「足の筋肉がしびれるねー」「次戦 頑張って」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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