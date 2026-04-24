「sanrio house」初のセルフケアコレクション 甘い香りに包まれるヘアミスト＆ボディクリームなどが登場
マッシュスタイルラボが新たに展開するサンリオ監修の新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」は、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールをデザインに取り入れた、セルフケアコレクションを発売する。
【写真】かわいすぎる…持ち運べるボディミルクほか商品一覧
“マシュマロハグ”と“フローラルボンボン”の香り2種を軸に、ハンド・ボディ・ヘアに至るまで、毎日のケアタイムを癒やしのひとときへと導くラインアップ。うるおいを守りながら心地よくケアできる処方と、インテリアに馴染むデザインで、日常にささやかなときめきを届ける。
マシュマロハグ（ホワイト）は、ふわふわのマシュマロにそっとハグされるようなあたたかくやさしい気持ちに包まれる。ミルキーなバニラの甘さに、やさしいラベンダーとハーバル、ほんのりとパッションフルーツやピーチのニュアンスが重なり、まろやかなムスクへ変化。心までふんわりほどけていくような甘さが漂う。
フローラルボンボン（ピンク）は、みずみずしいフルーティな甘さに思わず心が弾むようなフレッシュなときめきを感じられる。ジューシーなピーチに、オレンジブロッサムや華やかなローズが重なり、穏やかなグリーンからアンバーへ。透明感のある軽やかな甘さがふんわりと広がる。
■商品詳細 ※価格はすべて税込
「Dreamy Hand Milk」45mL
3630円
かわいいキャラクターのフェイス型シリコンケース付き。みずみずしく伸び広がるハンドミルク。軽やかな“とろさら”テクスチャーでべたつきにくく、塗布後すぐにスマートフォンやタブレット・PCなどを使いやすい使用感。ウィンクしたハローキティとマイメロディのシリコンケース付きで、バッグやベルトループに取り付けて持ち運びも楽しめる。
「Dreamy Body Cream」300g
3080円
4種の植物オイルとシアバターを配合。こっくりとした質感ながらもなめらかに伸びて肌になじみ、乾燥しがちな肌をしっとりと整える。
「Dreamy Oil in Hair Mist」100mL
2420円
植物オイル4種とトリートメントウォーターの2層式。髪にうるおいとツヤを与え、指通りのよいまとまりのある髪へ。重ねて付けることで、自然な束感を演出できる。外出先でのヘアケアやスタイリングの直しにも便利な、持ち運びしやすいサイズ。
「Dreamy Fragrance Mist」100mL
1980円
軽やかなミストがふんわりと広がり、香水よりもやさしい香り立ちで日常使いにも。CICAコンプレックスやティーツリーエキスを配合し、肌を整えながらうるおいを与える。
「Dreamy Hand Wash」300mL
2200円 ※6月中旬発売予定
保湿成分としてキシリトールコンプレックスを配合し、リッチなジェルテクスチャーで洗うたびにしっとりとした手肌へ。泡立ちとともに広がる香りが、毎日の手洗い時間を心地よく演出する。
「Dreamy Body Wash」300mL
2420円 ※6月中旬発売予定
CICAやドクダミエキス（整肌成分）などの植物由来成分を配合し、肌をやさしく整えながらすっきりと洗浄。軽やかでエアリーな泡が、バスタイムをリラックス時間へと導く。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
【写真】かわいすぎる…持ち運べるボディミルクほか商品一覧
“マシュマロハグ”と“フローラルボンボン”の香り2種を軸に、ハンド・ボディ・ヘアに至るまで、毎日のケアタイムを癒やしのひとときへと導くラインアップ。うるおいを守りながら心地よくケアできる処方と、インテリアに馴染むデザインで、日常にささやかなときめきを届ける。
フローラルボンボン（ピンク）は、みずみずしいフルーティな甘さに思わず心が弾むようなフレッシュなときめきを感じられる。ジューシーなピーチに、オレンジブロッサムや華やかなローズが重なり、穏やかなグリーンからアンバーへ。透明感のある軽やかな甘さがふんわりと広がる。
■商品詳細 ※価格はすべて税込
「Dreamy Hand Milk」45mL
3630円
かわいいキャラクターのフェイス型シリコンケース付き。みずみずしく伸び広がるハンドミルク。軽やかな“とろさら”テクスチャーでべたつきにくく、塗布後すぐにスマートフォンやタブレット・PCなどを使いやすい使用感。ウィンクしたハローキティとマイメロディのシリコンケース付きで、バッグやベルトループに取り付けて持ち運びも楽しめる。
「Dreamy Body Cream」300g
3080円
4種の植物オイルとシアバターを配合。こっくりとした質感ながらもなめらかに伸びて肌になじみ、乾燥しがちな肌をしっとりと整える。
「Dreamy Oil in Hair Mist」100mL
2420円
植物オイル4種とトリートメントウォーターの2層式。髪にうるおいとツヤを与え、指通りのよいまとまりのある髪へ。重ねて付けることで、自然な束感を演出できる。外出先でのヘアケアやスタイリングの直しにも便利な、持ち運びしやすいサイズ。
「Dreamy Fragrance Mist」100mL
1980円
軽やかなミストがふんわりと広がり、香水よりもやさしい香り立ちで日常使いにも。CICAコンプレックスやティーツリーエキスを配合し、肌を整えながらうるおいを与える。
「Dreamy Hand Wash」300mL
2200円 ※6月中旬発売予定
保湿成分としてキシリトールコンプレックスを配合し、リッチなジェルテクスチャーで洗うたびにしっとりとした手肌へ。泡立ちとともに広がる香りが、毎日の手洗い時間を心地よく演出する。
「Dreamy Body Wash」300mL
2420円 ※6月中旬発売予定
CICAやドクダミエキス（整肌成分）などの植物由来成分を配合し、肌をやさしく整えながらすっきりと洗浄。軽やかでエアリーな泡が、バスタイムをリラックス時間へと導く。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297