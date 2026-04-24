

和風おろしハンバーグ 1090円（＋玄米ご飯260円）

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は岡山から、テイクアウトが可能な本格的な洋食を紹介します。

岡山市北区の「エルグレコ」は、住宅街にある隠れ家的な洋食レストランです。1981年のオープン以来、変わらぬ味を守り続けています。

おすすめのテイクアウトメニューは、自慢のハンバーグ（和風おろしハンバーグ 1090円［＋玄米ご飯260円］）です。

（エルグレコ／小椋大輔オーナー）

「口の中で肉汁が広がるのと、やっぱり和牛の脂の甘味を感じるところがいいのかなと思います。（テイクアウトは）レストランの味を手軽に食べられるっていうのが魅力ではないのかなと思います」

ちょっと大きめのハンバーグは170g、牛肉と豚肉の合い挽き肉に和牛の脂を加えています。そして、表面を焼いて肉汁を中に閉じ込めます。次にオーブンで約10分、中まで火を通します。

（エルグレコ／小椋大輔オーナー）

「焼きあがった時に完全に肉汁を中に閉じ込めるっていう仕上がりにしています」

ナイフを入れると肉汁がじゅわ～。あらびきの大根おろしとしょう油ベースのオリジナル和風ソースで肉のうま味を引き立てつつ、さっぱり味わうことができます。

ちなみに通常は玄米ご飯が付いていますが、白ご飯に変更も可能です。

さらにお店で人気のメニューもテイクアウトで味わえます。

薄切りの豚ロースを重ねたミルフィーユカツレツ（1090円［＋玄米ご飯260円］）です。やわらかくてジューシー、チーズとトマトベースのソースが相性抜群です。

またエビフライとヒレカツの欲張りメニュー（1330円［＋白ご飯260円］）もテイクアウト可能です。

厚切りのヒレカツはやわらかくてジューシー。ボリュームたっぷりですが、女性にすごく人気なんだそうです。

（エルグレコ／小椋大輔オーナー）

「（テイクアウトでも）クオリティの高いものをご提供させていただいて、喜んでいただけることを考えて、取り組んでおります」

魅力いっぱいの本格的な洋食をテイクアウトしてみてはいかがですか。

（2026年4月24日放送「News Park KSB」より）