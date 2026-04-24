初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２４日、２８日に後楽園ホールで開催する初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」の全プログラムを発表した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

今年は、タイガーマスク誕生から「４５周年」。さらに佐山が格闘家人生をスタートしてから「５０周年」を迎える。記念イベントに新日本プロレス時代の先輩となる藤波辰爾、藤原喜明、さらに後輩の前田日明がゲストとして登場する。

この日、発表されたイベントの全容では、初代タイガーマスクの付け人だった山崎一夫さんが登場し元週刊ゴング編集長の清水勉氏とトークを行う。さらに佐山を尊敬するジャガー横田とＳａｒｅｅｅが初代虎について語り合うことも決まった。

注目される初代虎の試合上映は、３試合。そしてメインイベントで初代タイガーマスク、藤波、藤原、前田の「史上初最強トークショー」が行われる。

◆４・２８後楽園ホール

▼４大レジェンド揃い踏み 史上初最強トークショー

初代タイガーマスク×藤波辰爾×藤原喜明×前田日明

▼セレモニー

▼熱狂！大画面で見る初代タイガーマスク ＰＡＲＴ．３

▼ＳＳＰＷ認定タッグ選手権試合（６０分１本勝負）

王者組・スーパー・タイガー＆竹田誠志 ｖｓ 挑戦者組・間下隼人＆阿部史典

▼熱狂！大画面で見る初代タイガーマスク ＰＡＲＴ．２

▼初代タイガーマスク４５ｔｈアニバーサリー・メモリアルトークショー ＰＡＲＴ．２〜虎を語れ〜女子プロ界の継承者たち（１０分１本勝負）

ジャガー横田×Ｓａｒｅｅｅ

▼歴代レジェンドチャンピオン・スペシャルタッグマッチ

船木誠勝＆村上和成ｖｓ関本大介＆真霜拳號

▼熱狂！大画面で見る初代タイガーマスク ＰＡＲＴ．１

▼初代タイガーマスク４５ｔｈアニバーサリー・メモリアルトークショー ＰＡＲＴ．１〜虎を語れ〜愛弟子と虎番の追憶（１０分１本勝負）

山崎一夫×清水勉（元週刊ゴング編集長）