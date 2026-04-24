大相撲の春巡業が２４日、さいたま市で行われた。春場所後に大関に復帰した霧島（音羽山）が３０歳の誕生日を迎えた。相撲を取る稽古では１４番取って８勝。特に横綱・豊昇龍（立浪）との８番は気迫のこもった相撲で４勝４敗。「予定にはなかった。久々だったけれど、いい稽古だった」とうなずいた。最後は、へとへとになりながらも豊昇龍にぶつかった。

入門時の師匠だった陸奥親方（元大関・霧島）は３１歳で大関に昇進したこともあり「まだまだ自分は若いと思っている。まだまだ力が出るはず」。夢の横綱昇進とともに長く現役を目指すことを誓った。霧島も来日してから相撲を始めており、「（競技歴は）まだ１２年目。前を向いてやる」と意気込んだ。

この日は巡業参加前に、４月から小学校に通い始めた長女のアヤゴーちゃんを友人宅まで送り届けた。「今日、パパが３０歳になったの」と友人に話す姿に目尻は下がりっぱなし。長女が５月に小学校で開催される相撲大会に参加予定で「落ち方を気をつけないとケガしてしまう」と自身の経験を踏まえて助言するつもりだ。