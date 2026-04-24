弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。妻の経歴を明かした。

同番組でゲストに対する勝手なイメージとして、その経歴から「“芸人にならなきゃ良かったのに”と言われるっぽい」と指摘されると、丸の札で回答したこたけ。「“ならなきゃ良かった”よりも“なんでなったん？”みたいなのは、よく言われました」と振り返った。

中学時代から大のお笑い好きで「もともとお笑い芸人になりたかった」というこたけだったが、自信がなく「1回あきらめて弁護士の道に行くか」と当時の心境を話すと、スタジオでは「スゴっ！」「普通逆だよね」との声が。こたけは「芸人のほうが僕にはハードルが高かった」と打ち明けた。

弁護士になって3年ほど経った頃、当時はまだ交際中だった妻からの「そんなに好きなんだったら1回やってみれば」との言葉を受け、その場で養成所に申し込んだという。

親交のある「ハライチ」岩井勇気が「奥さんが“私が稼げばいい”みたいな感じで」と説明すると、こたけは「妻も弁護士で」と告白。「奥さん、凄い敏腕なんでしょ？」と聞かれると、「スーパーエリート」と表現し、「東大からストレートで受かって、大手の法律事務所で働いて、グーグルの本社に行って」と明かした。

共演者から「顧問弁護士みたいな」と補足されると、こたけは「アメリカの本社で働いたりとか。今は帰ってきてるんですけど」と語っていた。