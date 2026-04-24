やっかいファン製造機？令和ロマンと同期の“高学歴ひねくれ芸人”を永野が危惧

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

4月21日（火）に放送された同番組に、令和ロマンの同期・ラパルフェがゲスト出演した。ラパルフェの“じゃない方”を自称してウジウジする尾身智志のことを、永野は危惧しているようで…。

【映像】ウジウジ同期が芸人らしからぬ発言！そのとき令和ロマンくるまは…

早稲田大学卒の尾身は、かなりひねくれた性格をしており、口を開けば卑下ばかり。「どうせ“じゃない方”って（世間に）認識されている」といい、最近は深く考えずに舞台に立っていると話す。

そんな尾身は、自分に声をかけてくるファンのことがひっかかっているそう。ラパルフェの2人にファンが遭遇したとき、普通は相方の都留拓也に声をかけるだろう、というのが尾身の持論だ。

スタジオで過度に卑下する尾身に、永野は「ウジウジイケメン」と称し、「（コアな視聴者がいる）『ひっかかりニーチェ』でウジウジ感を出すと変なファンがつきだす」と心配。さらには、昨今増えている“じゃない方芸人のウジウジキャラ化”に警鐘を鳴らし、尾身には相方を利用して自分なりの芸人としてのキャラクターを見つけてほしいと訴えた。

さらに永野は、「何も考えずめちゃめちゃウケたい」のか「何も考えずにやったら大体空回りして（周りの）芸人が助けてくれる笑い」をしたいのか、尾身に追及する。後者であれば周りからのイジリ笑いに逃げる形になるため、「それやばいよ？」と忠告した。