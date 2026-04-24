大学日韓大会へ向けた女子代表メンバー発表…菊地実蘭や上野心音ら12名が李相佰盃へ

4月23日、全日本大学バスケットボール連盟は「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」へ向けた女子代表チーム（日本女子学生選抜）のメンバーを発表した。

李相佰盃は日韓の学生代表が覇を競い合う歴史ある大会で、今年で49回目を数える。今大会は5月15日から17日にかけて、北海道の北ガスアリーナ札幌46で開催される。

日本経済大学の案浦知仁ヘッドコーチが指揮を執る女子代表には、早稲田大学の菊地実蘭や筑波大学の上野心音など12名が選出された。白鷗大学からは東小姫や佐々木凜ら最多となる5名が名を連ねている。全体の平均身長は176.7センチとなっている。

日本女子学生選抜参加メンバー一覧は以下の通り。

■「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」日本女子学生選抜（女子代表）参加メンバー



＜選手＞



菊地実蘭（F／175センチ／早稲田大学／4年）



島袋椛（PF／175センチ／大阪人間科学大学／3年）



後藤音羽（SF／180センチ／東京医療保健大学／2年）



東小姫（F／177センチ／白鷗大学／3年）



佐々木凜（G／177センチ／白鷗大学／4年）



岡粼真依（G／172センチ／筑波大学／3年）



高木美波（F／175センチ／白鷗大学／4年）



池田凜（G／165センチ／白鷗大学／4年）



上野心音（SG／177センチ／筑波大学／4年）



清藤優衣（F／174センチ／白鷗大学／2年）



福王伶奈（C／193センチ／早稲田大学／3年）



深津唯生（C／180センチ／東京医療保健大学／2年）



※平均身長：176.7センチ

＜スタッフ＞



チームリーダー：木下佳子（日本体育大学）



ヘッドコーチ：案浦知仁（日本経済大学）



アシスタントコーチ：林五十美（山梨学院大学）



トレーナー：宮川楓（江戸川大学）



テクニカルスタッフ：鷲尾在（白鷗大学）



マネージャー：長谷川琴羽（東京医療保健大学）



マネージャー：武藤聖未（日本体育大学）

【動画】「第48回李相佰盃」女子第1戦フルゲーム