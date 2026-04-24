トーメンデバイス<2737.T>が後場に急騰している。同社は２４日午後１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１８．４％増の７５００億円、最終利益は同９．８％増の１１０億円を見込む。年間配当予想は同６０円増配の６００円とした。大幅増配予想で、最終利益は前期に続き過去最高を更新する計画とあって、評価されたようだ。



メモリー分野ではサーバーやストレージ、車載向けに売上高が拡大する見通し。一方、供給逼迫の状況による不透明感はぬぐえないとした。今期から始まる３カ年の中期経営計画では、最終利益１３０億円を目標とする。また、株主還元について配当の下限を３００円として２９年３月期の配当性向の目標を４０％に設定した。



２６年３月期の売上高は前の期比５０．３％増の６３３６億６８００万円、最終利益は同７９．２％増の１００億１５００万円だった。



出所：MINKABU PRESS