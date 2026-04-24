清水建が後場堅調、国内外で工事採算改善し２６年３月期業績は計画上振れ

清水建設<1803.T>が後場に入り堅調な動き。午後１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２兆１００億円から２兆５７８億円（前の期比５．８％増）へ、営業利益が１１００億円から１１８６億円（同６７．０％増）へ、純利益が１１００億円から１２６６億円（同９１．８％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。



国内建築及び国内土木工事の施工が順調に進捗し完成工事高が計画を上回ることが要因。また、国内建築工事や国内・海外の建設子会社で工事採算が改善していることも寄与する。なお、業績上振れに伴い、期末配当予想を４３円から５０円へ増額した。年間配当予想は７２円（前の期３８円）となる。



出所：MINKABU PRESS