大野智が二宮和也の肩に手を置く姿も！嵐5人が爽やか＆華やかな衣装で魅せる2ルックに「全員かっこいい」「5人の笑顔に胸いっぱい」「いいね1回じゃ足りない」とファン歓喜

【写真＆動画】嵐の公式グッズ＆新商品情報／「FIVE」MVオフショット＆コメント動画／レコーディング風景／ジャケット写真

ファミクラストアの公式Xで、嵐の公式グッズの新商品情報が公開され、話題を集めている。

■嵐「Five」MV＆ジャケ写オフショット、ぬいぐるみなどが登場

投稿では、嵐の新商品として「ARASHI ORIGINAL GOODS（ポストカード、ぬいぐるみ）」、「シングル『Five』MV＆ジャケ写オフショット」、「嵐ファンクラブ限定コンテンツ 嵐フォトオフショット Vol.3（最終）」の販売開始を告知。ファミクラストアの店舗・オンラインで、5月1日、5月8日より順次販売される。

あわせて公開された写真は2枚。1枚目は嵐の5人が淡いブルーやホワイト、グレーを基調にした爽やかなジャケットスタイルで並び、大野智が二宮和也の肩に手を添えるなど、自然体なポーズでやわらかな表情を見せている。

2枚目では、青空を背景にMVで使用したバスの屋上に5人が並び、イエローやピンクなど華やかなカラーを取り入れた衣装で手を上げる姿を披露。楽しげで明るいムードが伝わってくる。

ファンからは「嵐のぬいぐるみ欲しいと思ったら潤くんだけなくて横転」「嵐のぬい嬉しい」「いいね1回じゃ足りない」「5人揃ってる嵐が好き」「全員かっこいい」「5人の笑顔に胸いっぱい」といった声が寄せられている。

■「FIVE」MVオフショット＆コメント動画

■「FIVE」レコーディング風景

■「FIVE」ジャケット写真