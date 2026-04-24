佐久間大介が“自身が表紙を飾る雑誌”を手に自撮り！艶やかな表情を見せたカットと並びキリッとした視線を送る姿に「佐久間オン佐久間は破壊力ありすぎ」「豪華すぎるツーショット」「美人さん越しのご本人にうっとり」

【写真】佐久間大介が“自身が表紙を飾る雑誌”を手に自撮り／『ON VOICE』Vol.3表紙

Snow Manの佐久間大介がXで、自身が表紙を務める音楽と人増刊『ON VOICE』Vol.3（4月21日発売）を手にした自撮りショットを公開した。

■自身が表紙の雑誌で顔を半分隠して際立たせた瞳に注目

佐久間は「『ON VOICE』を手に入れた。絶賛発売中～」と添えて自撮りショットを披露。

『ON VOICE』表紙の佐久間は、肩まで伸ばしたピンクヘアを外ハネさせた黒のタートルネック姿。ダークな背景のなかで、ほんの少し唇を開き、とろんとした視線をカメラに送っている。うつろとも儚げともとれる艶やかな表情が印象的。

佐久間は、その表紙を手に持って顔を鼻のあたりまで隠し、目をキリッと覗かせて自撮り。表紙とは違った目元が際立つ写真になっている。

コメント欄には「佐久間オン佐久間は破壊力ありすぎ」「どっちの表情もかっこいい」「豪華すぎるツーショット」「美人さん越しのご本人にうっとり」「目力あふれてる」などといったファンの声が続々と到着している。

■「『ON VOICE』を手に入れた。絶賛発売中～」（佐久間）

■『ON VOICE』Vol.3表紙