24日14時現在の日経平均株価は前日比465.02円（0.79％）高の5万9605.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は620、値下がりは902、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を205.16円押し上げている。次いでイビデン <4062>が101.57円、ＳＢＧ <9984>が86.89円、ファストリ <9983>が49.08円、東エレク <8035>が31.18円と続く。



マイナス寄与度は28.71円の押し下げで第一三共 <4568>がトップ。以下、リクルート <6098>が26.85円、キオクシア <285A>が16.43円、キヤノン <7751>が16.04円、ファナック <6954>が13.74円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、食料、卸売と続く。値下がり上位にはサービス、医薬品、その他製品が並んでいる。



※14時0分13秒時点



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