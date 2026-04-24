人気レースクイーンの橘香恋（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ホットパンツのブラウンコーデを披露した。

「おはよう 茶色コーデ」とつづり、ショート丈のシャツ＆ホットパンツのブラウンコーデ・セットアップ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「セットアップ」「水玉」「ドット」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ブーツもデザインそろってて素敵」「大人な雰囲気の香恋さんも素敵」「マジ可愛すぎる」「おへそ可愛い！」「ますます光り輝いていて眩しいです」「かわいすぎ！！」「スタイル良い」「キレかわ」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。