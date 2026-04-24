工藤静香「あれ？」思わぬ仕上がりのスペアリブ 夕飯メニュー公開に「ボリューム満点」「栄養バランスバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】歌手の工藤静香が4月23日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯メニューを公開し、話題となっている。
【写真】キムタクの56歳妻「ご飯が進むおかず」計4品の豪華夕飯
工藤は「あれ？思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？まさに、スペアリブが頭の中ではこの倍あったはずだったんだけど笑」とつづり、写真を投稿。お皿の中に盛り付けられたスペアリブと野菜サラダに「酢豚のような豚の炒め物と、鶏胸肉と、ささみのハムを追加料理」と記している。
この投稿には「ボリューム満点」「栄養バランスバッチリ」「スペアリブは味がしみてて美味しそう」「ご飯が進むおかず」「夕飯真似します」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの56歳妻「ご飯が進むおかず」計4品の豪華夕飯
◆工藤静香「あれ？」と思った手料理公開
工藤は「あれ？思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？まさに、スペアリブが頭の中ではこの倍あったはずだったんだけど笑」とつづり、写真を投稿。お皿の中に盛り付けられたスペアリブと野菜サラダに「酢豚のような豚の炒め物と、鶏胸肉と、ささみのハムを追加料理」と記している。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「ボリューム満点」「栄養バランスバッチリ」「スペアリブは味がしみてて美味しそう」「ご飯が進むおかず」「夕飯真似します」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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