お見送り芸人しんいち、生放送で“狙っている”タレント暴露される「好きやもん！好きやから！」 SNS上で接触も…まさかの結末
お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が24日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。ぱーてぃーちゃんの信子（33）から“狙っているタレント”を暴露された。
【写真】ダレノガレ明美が公開したモデルの姪っ子との2ショット
この日番組では「売れっ子ピン芸人が苦労話＆芸人界へのクレーム！本音ぶっちゃけSP」と題した企画が展開され、しんいちは、こたけ正義感、CRAZY COCOとともにゲスト出演した。
レギュラーメンバーがゲストに質問するコーナーで、信子はしんいちに対して「夜な夜なダレノガレ明美さんのインスタのぞいてるっぽい」と質問。これにしんいちは「お前、ホンマに言うなって」と顔をしかめるも、〇の札を最終的に上げた。
さらに信子はしんいちが飲み会をするたびにダレノガレへの好意を公言していることを暴露。しかし、しんいちも覚悟を決めたのか、「好きです。好きやもん！好きやから！」と声を荒げた。
MCのハライチ澤部佑から「告白とかは？」と尋ねられると「（自分の）誕生日の日にXで『ダレノガレちゃん、祝って〜』みたいのやったら、めっちゃ定型文で『おめでとうございます。またお会いしたいです』みたいな…めっちゃAIみたいな返信してきて」と明かし共演者を笑わせた。
【写真】ダレノガレ明美が公開したモデルの姪っ子との2ショット
この日番組では「売れっ子ピン芸人が苦労話＆芸人界へのクレーム！本音ぶっちゃけSP」と題した企画が展開され、しんいちは、こたけ正義感、CRAZY COCOとともにゲスト出演した。
さらに信子はしんいちが飲み会をするたびにダレノガレへの好意を公言していることを暴露。しかし、しんいちも覚悟を決めたのか、「好きです。好きやもん！好きやから！」と声を荒げた。
MCのハライチ澤部佑から「告白とかは？」と尋ねられると「（自分の）誕生日の日にXで『ダレノガレちゃん、祝って〜』みたいのやったら、めっちゃ定型文で『おめでとうございます。またお会いしたいです』みたいな…めっちゃAIみたいな返信してきて」と明かし共演者を笑わせた。