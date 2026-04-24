Number_i神宮寺勇太、心ときめく空間に登場 “ハマっているもの”告白「自宅に大量にストック」【コメント全文＆使用アイテム掲載】
3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が23日、東京・RAND表参道で行われたパルファム ジバンシイ「LVMHフレグランスブランズ」の期間限定ポップアップイベント『ジバンシイ イレジスティブル パティスリー』のレセプションに来場した。
【写真】メイキングカットも到着！やわらかい表情の神宮寺勇太
会場を訪れた同ブランドのビューティーアンバサダーの神宮寺は、まるでパリのパティスリーに迷い込んだかのような心ときめく特別な空間で「あらがえない―irresistible」魅力を五感で堪能した。
同イベントは、RAND表参道で24日から26日まで開催される。
コメントは以下の通り。
【コメント全文】
――今回の「ジバンシイ イレジスティブル パティスリー」ポップアップイベントのご感想、見どころを教えてください。
入った瞬間、今回のイレジスティブル パティスリーの世界観を感じることができて、本当にどこを切り取っても素敵だなと思いました。
個人的な見どころとしては、フレグランスウォールですね。イレジスティブルのいろんな香りがぜいたくに楽しめますし、すごくフォトジェニックな場所でワクワクしました。あとは、アバターフォトブースも。僕も撮影させていただいて、とても楽しかったです！
――「イレジスティブル」の香りは、いかがでしたか。
イレジスティブル オーデパルファム ネクターは、甘いだけではなく、ローズの爽やかさも感じられて、エレガントさが印象に残る香りだと感じました。イレジスティブル ソリッド パフュームは、スティックタイプなので、つけ直し用に持ち運びたい方にとって、とても便利ですよね。自分も、急に「今つけたい！」って思うことがよくあるのですが、そういう時にスティックタイプだとすごく助かるなと思いました。
――『イレジスティブル』の香りは、すべての人を虜にする“あらがえない”香りというコンセプトですが、ご自身が虜になってあらがえないものはありますか。
黒豆茶ですね。ここ2、3か月ハマっていて、あまりコンビニなどで見かけることがなくて、自宅に大量にストックしています。味が好きで、ほぼ毎日飲んでいます！
――ご自身のファン、ブランドのファンの皆さまにひと言お願いいたします。
これまで自分が登場したキャンペーンでは、クールでかっこいい世界観のジバンシイを表現することが多かったですが、今回のパティスリーの世界観のポップアップイベントでは、どこを切り取ってもかわいらしくてポップな印象を受けたので、また別のジバンシイの一面が見られると思います。今、ここでしか体験できないジバンシイのパティスリーイベントを、ぜひみなさんにも楽しんでいただきたいです。
【使用アイテム】
プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー（パープル）
プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション（2N、3N）
プリズム・リーブル・プレストパウダー（03）
プリズム・リーブル・デュアルトーン・ハイライター（003）
ルージュ・アンテルディ・バーム（00、10）
【写真】メイキングカットも到着！やわらかい表情の神宮寺勇太
会場を訪れた同ブランドのビューティーアンバサダーの神宮寺は、まるでパリのパティスリーに迷い込んだかのような心ときめく特別な空間で「あらがえない―irresistible」魅力を五感で堪能した。
コメントは以下の通り。
【コメント全文】
――今回の「ジバンシイ イレジスティブル パティスリー」ポップアップイベントのご感想、見どころを教えてください。
入った瞬間、今回のイレジスティブル パティスリーの世界観を感じることができて、本当にどこを切り取っても素敵だなと思いました。
個人的な見どころとしては、フレグランスウォールですね。イレジスティブルのいろんな香りがぜいたくに楽しめますし、すごくフォトジェニックな場所でワクワクしました。あとは、アバターフォトブースも。僕も撮影させていただいて、とても楽しかったです！
――「イレジスティブル」の香りは、いかがでしたか。
イレジスティブル オーデパルファム ネクターは、甘いだけではなく、ローズの爽やかさも感じられて、エレガントさが印象に残る香りだと感じました。イレジスティブル ソリッド パフュームは、スティックタイプなので、つけ直し用に持ち運びたい方にとって、とても便利ですよね。自分も、急に「今つけたい！」って思うことがよくあるのですが、そういう時にスティックタイプだとすごく助かるなと思いました。
――『イレジスティブル』の香りは、すべての人を虜にする“あらがえない”香りというコンセプトですが、ご自身が虜になってあらがえないものはありますか。
黒豆茶ですね。ここ2、3か月ハマっていて、あまりコンビニなどで見かけることがなくて、自宅に大量にストックしています。味が好きで、ほぼ毎日飲んでいます！
――ご自身のファン、ブランドのファンの皆さまにひと言お願いいたします。
これまで自分が登場したキャンペーンでは、クールでかっこいい世界観のジバンシイを表現することが多かったですが、今回のパティスリーの世界観のポップアップイベントでは、どこを切り取ってもかわいらしくてポップな印象を受けたので、また別のジバンシイの一面が見られると思います。今、ここでしか体験できないジバンシイのパティスリーイベントを、ぜひみなさんにも楽しんでいただきたいです。
【使用アイテム】
プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー（パープル）
プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション（2N、3N）
プリズム・リーブル・プレストパウダー（03）
プリズム・リーブル・デュアルトーン・ハイライター（003）
ルージュ・アンテルディ・バーム（00、10）