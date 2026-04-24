吉本新喜劇の川畑泰史（58）が24日、大阪市内で開かれた「第51回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。声優・小野坂昌也（61）と共演する「ボイコメ！〜声優と新喜劇の朗読ライブ〜2026春」（5月23、24日、クールジャパンパーク大阪TTホール）の開催を発表した。

今回が第6弾の朗読劇。朗読劇にもかかわらず、演者が用意されたイスに座らず、舞台上を忙しく動き回る風変わりな「ボイコメ」だ。川畑は「最初の回に島田珠代を出してしまって…。ウロチョロしていいことになってしまった。誰もイスに座らないんで」と理由を説明。「声優のスキルを上げて、声優界に」と目論んでいることも明かした。

また、継続している「この先10年プロジェクト」の第3弾として、矢野・兵藤の兵動大樹（55）とともに開催する公演「ふたり、静かに…！？」（6月19〜21日、ABCホール）も発表。その中で、兵動が大阪マラソン挑戦を続けていることの流れで、川畑は「オレも頑張らんと」と50CCバイクの耐久レース挑戦を表明。ただ、新喜劇ＧＭの間寛平（76）から「もうフルフェイスのヘルメット被ってるの？」と丸い顔をイジられ、「誰が顔、パンパンなんや」と返して爆笑を巻き起こした。

100キロウォーキングにも今後チャレンジする予定だが、その予行演習として「明日（25日）、50キロウォーキングの大会に出ます」と告白。最近は仕事からの帰り道など5〜10キロの距離でウォーキング練習中。「今までの人生で一番運動してる」と言うが、「減量できたのか？」との問いかけには「メチャメチャ飯がうまくて…」と減量に繋がらず苦笑いしていた。