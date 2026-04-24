元モー娘。飯田圭織、2人分のプルコギ弁当公開「満足度が高い」「栄養バランス最高」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。2児の母「いつも美味しそう」息子・娘の弁当
飯田は「水曜日はプルコギ弁当〜」と添え、子ども2人分の弁当の写真を投稿。ピーマンとにんじんが彩りを添えるプルコギをメインに、鮭フレークと黒ごまをトッピングしたご飯や黄身の鮮やかさが際立つゆで卵などを丁寧に詰めた彩り豊かでボリューム感のある弁当を披露している。
弁当箱の横にはフルーツの他、個包装のチーズとラップに包まれた干し芋が並べられており、「2人とも新しい学校生活にも慣れてきて お腹も空くみたい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランス最高」「愛情たっぷり」「いつも美味しそう」「満足度が高い」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。2児の母「いつも美味しそう」息子・娘の弁当
◆飯田圭織、子ども2人分の弁当披露
飯田は「水曜日はプルコギ弁当〜」と添え、子ども2人分の弁当の写真を投稿。ピーマンとにんじんが彩りを添えるプルコギをメインに、鮭フレークと黒ごまをトッピングしたご飯や黄身の鮮やかさが際立つゆで卵などを丁寧に詰めた彩り豊かでボリューム感のある弁当を披露している。
◆飯田圭織の投稿に「満足度が高い」の声
この投稿に、ファンからは「栄養バランス最高」「愛情たっぷり」「いつも美味しそう」「満足度が高い」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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