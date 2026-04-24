2児の母・木下優樹菜、大ぶりの切り身でボリューム抜群 みりん漬け鮭弁当公開「インパクトすごい」「肉厚で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】元タレントの木下優樹菜が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「インパクトすごい」肉厚みりん漬け鮭弁当
木下は「ふりかけ やるの忘れちったー まいっか」とお茶目につづり、3人分の弁当が並んだ写真を投稿。「みりん漬け鮭弁」と紹介する弁当は、ふっくらとしたご飯に、焼き目がついた大ぶりの鮭の切り身と卵焼き、ウインナー、ミートボール、刻んだたくあんを添えた、食べ応えのありそうな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「ご飯がすすみそう」「これは嬉しい」「インパクトすごい」「肉厚で美味しそう」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「インパクトすごい」肉厚みりん漬け鮭弁当
◆木下優樹菜、みりん漬け鮭弁当披露
木下は「ふりかけ やるの忘れちったー まいっか」とお茶目につづり、3人分の弁当が並んだ写真を投稿。「みりん漬け鮭弁」と紹介する弁当は、ふっくらとしたご飯に、焼き目がついた大ぶりの鮭の切り身と卵焼き、ウインナー、ミートボール、刻んだたくあんを添えた、食べ応えのありそうな仕上がりとなっている。
◆木下優樹菜の投稿に「インパクトすごい」の声
この投稿に、ファンからは「ご飯がすすみそう」「これは嬉しい」「インパクトすごい」「肉厚で美味しそう」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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