長谷川京子、魚メインの手作り弁当に注目集まる「盛り付けが美しい」「お店レベル」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】女優の長谷川京子が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】47歳女優「お店レベル」焼き魚に練り物…手作り弁当公開
長谷川は「Good Morning」と朝の挨拶とともに弁当の写真を投稿。黒ごまを丁寧に散りばめたご飯に、美しい焼き色がついた魚の切り身、黄身の鮮やかさが際立つゆで卵、練り物、アスパラガスを使ったおかず、ミニトマトなどが添えられた栄養バランスのとれた弁当を披露している。弁当箱の横には、瑞々しいオレンジが入った容器も並べられている。
この投稿に、ファンからは「健康的で美味しそう」「盛り付けが美しい」「お店レベル」「デザートケースもおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「お店レベル」焼き魚に練り物…手作り弁当公開
◆長谷川京子、魚メインの彩り弁当披露
長谷川は「Good Morning」と朝の挨拶とともに弁当の写真を投稿。黒ごまを丁寧に散りばめたご飯に、美しい焼き色がついた魚の切り身、黄身の鮮やかさが際立つゆで卵、練り物、アスパラガスを使ったおかず、ミニトマトなどが添えられた栄養バランスのとれた弁当を披露している。弁当箱の横には、瑞々しいオレンジが入った容器も並べられている。
◆長谷川京子の投稿に「盛り付けが美しい」の声
この投稿に、ファンからは「健康的で美味しそう」「盛り付けが美しい」「お店レベル」「デザートケースもおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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