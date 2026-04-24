有名女優、トーストにバナナ…「しっかり朝ご飯」公開で反響「健康的」「色彩豊か」
【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の秋野暢子が4月23日、自身のInstagramを更新。健康的な朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「これ食べたら元気出そう」厚切りトーストにバナナ…朝食公開
秋野は「おはようございます 今朝もしっかり朝ご飯です」とつづり、朝食の写真を公開。こんがり焼けたトーストを中心に、ジャムやきな粉のかかったヨーグルト、バナナ、みかん2個、小鉢2種、飲み物、栄養ドリンクが並んだ食卓を披露した。
また秋野は「食後は、またまたしっかり籠って絵の製作です。今日から大きい絵に取り掛かります。頑張ります」と続け、絵の製作への意欲を記した。
この投稿には「健康的な朝食」「すごく美味しそう」「これ食べたら元気出そう」「トーストの作り方教えてほしい」「色彩豊か」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「これ食べたら元気出そう」厚切りトーストにバナナ…朝食公開
◆秋野暢子、ボリューミーな朝食披露
秋野は「おはようございます 今朝もしっかり朝ご飯です」とつづり、朝食の写真を公開。こんがり焼けたトーストを中心に、ジャムやきな粉のかかったヨーグルト、バナナ、みかん2個、小鉢2種、飲み物、栄養ドリンクが並んだ食卓を披露した。
◆秋野暢子の朝食に反響
この投稿には「健康的な朝食」「すごく美味しそう」「これ食べたら元気出そう」「トーストの作り方教えてほしい」「色彩豊か」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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